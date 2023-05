Tennis, sotto la giacca niente: niente reggiseno e la scollatura.. Le foto

Sofya Zhuk, la giacca dell'ex tennista si apre...

Sofya Zhuk sa sempre come stupire i suoi fans.

L'ex promessa del tennis russo, colei che veniva pronosticata come erede di Maria Sharapova (tante le speranze su di lei dopo aver vinto il Torneo dell'Avvenire a 13 anni e Wimbledon Juniores a 15) e che non ha potuto esplodere ai massimi livelli anche a causa di un paio di brutti infortuni in carriera, oggi è una influencer sempre più seguita (oltre a essere sbarcata su OnlyFans).

Sofya Zhuk, l'ex tennista star di OnlyFans fa sognare i tifosi

Le ultime foto social di Sofya Zhuk sono spettacolari: la 23enne ex tennista moscovita mostra alcuni scatti con giacca nera che si apre (e sotto il reggiseno che non sembra esser presente...).

Sofya Zhuk scollatura tennista



"Guardo, osservo e vedo tutto", scrive Sofya Zhuk nel post su Ig (aggiungendo un Ps: "Potresti sapere di me, ma non mi conosci!". Certamente anche i suoi followers hanno "guardato, osservato e visto tutto". E apprezzato molto il dolce omaggio di Sofya.

Sofya Zuch (Instagram sofya_zhuk)



