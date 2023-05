Georgina Rodriguez e Wanda Nara, twerking queen. Lezioni e balli scatenati!

Wanda Nara, twerking queen alla Bresh

Wanda Nara show alla Bresh (una delle feste più amate e trendy in Argentina) a cui ha partecipato assieme alla sorella Zaira twerkando sul palco della serata per la gioia dei suoi fans.

Un'esibizione da... laurea in twerking con 110 e lode per la showgirl (in queste settimane protagonista oltreoceano alla conduzione della versione locale di Masterchef) che è anche apparsa con maglietta trasparente senza reggiseno sotto, un nude look spettacolare (guarda qui le foto).

Georgina Rodriguez a lezione di twerking: che talento lady Ronaldo

E poi, ecco Georgina Rodriguez in versione di sensuale ballerina. La compagna di Cristiano Ronaldo nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui la si vede a lezione di twerk. La 29enne modella e influencer si è mossa sulle note di Papi Chulo... Te Traigo El Mmmm, hit di Lorna. A dirigerla ecco una star di questo ballo: il famoso insegnante colombiano Jack Gómez (potremmo definirlo il... Cristiano Ronaldo del Twerking).

"Prima lezione di twerk", ha scritto Lady CR7 sui social a corredo del filmato, poi ripostato dal suo maestro ("Oggi ho fatto lezione con questa regina"). Il risultato? Georgina Rodriguez, con jogger attillato e top abbinato, ha raccolto il consenso dei suoi fans: "Che stile"... "Che meraviglia" i commenti.

