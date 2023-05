Wanda Nara, maglietta trasparente senza reggiseno. E twerking alla festa!

Wanda Nara, maglietta trasparente, nude look da urlo

Wanda Nara sensuale più che mai. La showgirl argentina (in queste settimane protagonista in patria con la versione locale di Masterchef) ha pubblicato alcune foto davvero spettacolari relative alla Bresh (una delle feste più amate in Argentina) a cui ha partecipato assieme alla sorella Zaira.

Il suo outfit nude look senza il reggiseno sotto la maglietta e con schiena scoperta ha fatto la felicità dei milioni di fans social.

Non solo. Nel post, c'è anche un paio di video che vedono Wanda Nara ballare e impegnata in un twerking sul palco. Inutile dire che like dei followers non si sono fatti attendere...

Wanda Nara, trasparenze che fanno sognare i fans



