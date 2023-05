Sara Croce, il topless che consola i tifosi del Milan distrutti dal derby con l'Inter

Sara Croce e i tifosi del Milan distrutti: Inter in finale di Champions dopo il derby nel segno di Lautaro

I tifosi del Milan sono affranti. Distrutti. Demoralizzati. La sconfitta nel derby contro l'Inter (nel segno del Toro, Lautaro Martinez) con eliminazione dalla semifinale di Champions League (a Istanbul volerà la squadra di Inzaghi pronta ad affrontare Real Madrid o Manchester City sabato 10 giugno) li ha buttati a terra.

Per giunta, il loro amato Diavolo al momento non è neppure sicuro di giocare l'anno prossimo nella massima competizione europea per club: già perché Giroud, Leao e compagni al momento sono quinti in classifica a tre giornate della fine (Sampdoria, Juventus e Verona nel calendario) con quattro punti di ritardo sulla Lazio e due di vantaggio sulla Roma (+3 sull'Atalanta).

Tra i tifosi e le tifose del Milan delusi dalla notte di Champions contro l'Inter ci sarà sicuramente Sara Croce, la bellissima influencer (un milione di followers la seguono su Instagram), modella e showgirl - nota tra le altre cose per essere stata protagonista ad Avanti un Altro (il programma di Paolo Bonolis) nel ruolo di Bonas e Madre Natura in Ciao Darwin (sempre con Bonolis e Luca Laurenti) - che martedì sera ha pubblicato tre storie su Instagram da San Siro. Lei come milioni di supporter rossoneri credevano nella rimonta, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo forte quest'Inter in stato di grazia, troppo in difficoltà il Milan di Pioli che fa una gran fatica a trovare la via del gol.

Sara Croce, topless che consola i tifosi del Milan distrutti dal derby con l'Inter: mano sul seno e foto artistica

Quantomeno i fans del Milan avranno potuto consolarsi ammirando gli ultimi scatti pubblicati da Sara Croce sulla sua pagina Instagram. E tra essi spicca una splendida foto artistica in bianco e nero della showgirl pubblicata giusto qualche giorno fa (realizzata da Alberto Buzzanca, importante fotografo di moda): mano sul seno, slip e stivali al ginocchio. Lei è letteralmente spettacolare e i follower le mandano messaggi d'amore. "Sei uno spettacolo"... "Questa è arte pura"... "La perfezione", si legge tra le migliaia di commenti al post di Sara Croce.

Leggi anche