Inter-Milan, Lautaro uomo derby. Brahim Diaz (e Messias) disastro. Pagelle

Lautaro Martinez e Tonali protagonisti del derby Inter-Milan che vede i nerazzurri volare in finale di Champions (foto Lapresse)

Inter-Milan 1-0, le pagelle. Promossi: Derby nel segno del Toro Lautaro Martinez. Tonali, che cuore!

Lautaro Martinez voto 9 Il Toro decide il derby con un gol che distrugge gli ultimi sogni di disperata rimonta del Milan e vale la finale di Champions per l'Inter

Acerbi voto 7 Leader della difesa interista (ben supportato da Darmian voto 6 e da un ottimo Bastoni voto 6,5) che soffre poco o nulla le offensive rossonere (salvo l'accelerazione di Leao sul finire del primo tempo)

Dezko voto 6,5 Non mette in ginocchio il Milan come nel derby d'andata, ma la sua presenza si sente là davanti: tanto lavoro sporco che tiene costantemente all'erta la difesa del Milan

Onana voto 6,5 Disinnesca il tiro (privo di vigore) di Brahim Diaz che avrebbe potuto cambiare l'inerzia del derby

Calhanoglu voto 6,5 Da regista o da mezzala tra i suoi piedi passano sempre palloni di qualità

Mkhitaryan voto 6,5 Padrone del centrocampo sino all'infortunio sul finale di primo tempo (al suo posto Brozovic voto 6: fa girar palla senza grandi patemi in un secondo tempo tranquillo e sotto controllo dell'Inter)

Barella voto 6,5 Corre avanti e indietro, difende, pressa, recupera palloni e trova sempre la forza per ripartire e proporsi in costruzione

Di Marco voto 6,5 Non sbaglia quasi nulla dietro e spinge appena può, pur non trovando grandi varchi sulla fascia

Dumfries voto 6,5 Sempre in controllo sulla destra e mai impensierito da Theo Hernandez

Maignan voto 6,5 Un riflesso spettacolare sul colpo di testa di Dezko nel primo tempo. Il gol di Lautaro è sul suo palo, ma il sinistro dell'attaccante argentino è forte e da distanza ravvicinata

Tonali voto 6,5 E' quello che ci mette più cuore, più corsa, più lotta, più voglia di ribellarsi a un destino già scritto. Un derby giocato con un grande grande grande cuore rossonero.

Inter-Milan 1-0 pagelle. I Bocciati. Messias e Brahim Diaz, disastro. Theo Hernandez sotto sotto

Messias e Di Marco (foto Lapresse)



Messias voto 4 Nel primo tempo cerca qualche giocata di qualità senza trovarla. Nella ripresa sbaglia quasi tutto fino al 76° quando viene sostituito da Pioli.

Brahim Diaz voto 4 Ha un rigore in movimento che potrebbe cambiare il destino del derby, dare carica al Milan e instillare dei dubbi nelle granitiche certezze interiste: lo spagnolo però prova a piazzare la palla, calciando senza vigore ed esaltando il tuffo di Onana. La fotografia della sua partita è tutta lì. Per il resto viene sovrastato dai centrocampisti e difensori nerazzurri.

Giroud voto 4,5 Palle giocabili pochissime, ma non riesce neanche a fare quel lavoro sporco che tanto bene compie sull'altro fronte del campo Edin Dzeko

Theo Hernandez voto 5 Leao avrebbe bisogno del suo partner di scorribande sulla fascia sinistra, ma l'esterno francese non riesce mai ad accelerare i giri del suo motore. Sotto tono.

Kalulu voto 5 Entra al posto di un discreto Thiaw (voto 6) e vede Lautaro infilare il gol della vittoria sotto il suo naso: ipnotizzato dal Toro assieme ai compagni della retroguardia rossonera (compreso Tomori - voto 5,5, - sin lì autore di una partita attenta)

Krunic voto 5 Fa il compitino e tiene bene la posizione davanti alla difesa. Poca qualità in fase di costruzione

Calabria voto 5,5 Attento dietro, anche se non riesce mai a proporsi in avanti

Rafael Leao voto 5,5 Era l'uomo più atteso del Milan: sul suo recupero si aggrappavano le speranze rossonere di provare una disperata rimonta. Nel primo tempo una bella galoppata, l'unica volta che l'Inter gli concede un po' di spazio. Poi null'altro, il portoghese va a sbattere contro il granitico muro nerazzurro.

