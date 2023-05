Inter in finale di Champions, Lautaro Martinez manda il Milan all'inferno

Inter-Milan, Lautaro Martinez decide il derby: finale di Champions a Istanbul per i nerazzurri

Dzeko e Mkhitaryan hanno colpito all'andata, il Toro, Lautaro Martinez, ha messo il punto esclamativo al ritorno: Inter in finale di Champions League (il 10 giugno a Istanbul contro Real Madrid o Manchester City).

Il Milan precipita all'inferno e ora avrà tre giornate di serie A per cercare di riguadagnarsi l'accesso alla prossima Champions (attualmente i rossoneri sono quinti in classifica a 4 punti dalla Lazio, con +2 sulla Roma e la sentenza sulla Juventus che potrebbe rimescolare le carte la prossima settimana).

Nel derby perso dalla squadra di Stefano Pioli pesa una ghiotta occasione fallita nel primo tempo da Brahim Diaz, che, da ottima posizione, ha calciato debole permettendo a Onana di fare una parata decisiva. Poi, una grande accelerazione di Rafael Leao - l'unica del suo match - con palla fuori di poco. Due sliding doors che forse potevano cambiare l'inerzia di una partita per il resto sempre sotto controllo dell'Inter.

E ora i nerazzurri possono sognare: in finale di Champions League a Istanbul (tredici anni dopo la vittoria sul Bayern firmata Diego Milito che consegnò il Triplete alla squadra di Mourinho) forse non saranno favoriti, ma certamente Real o City non potranno dormire sonni tranquilli avendo di fronte una squadra così in forma e consapevole dei suoi mezzi.