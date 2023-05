Inter trionfo: Milan ko e (circa) 150 milioni dalla Champions League

Inter, Lautaro distrugge il Milan: road to Istanbul, finale di Champions League con Real Madrid o Manchester City

L'Inter vola in finale di Champions League: il 10 giugno a Istanbul i nerazzurri affronteranno Real Madrid o Manchester City. Da sfavoriti, ma con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque e di avere chance di vittoria molto più alte di quanto il pronostico superficiale non possa attribuirli.

La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo una primavera magica con vittorie in serie: il Milan è stato spazzato via in semifinale senza mai soffrire nel doppio confronto (2-0 con gol di Dzeko-Mkhitaryan e 1-0 nel segno del Toro Lautaro Martinez), in campionato ormai è praticamente centrata la qualificazione alla prossima Champions League (+5 sui cugini rossoneri quinti e +7 sulla Roma quando mancano 3 partite).

Inter-Champions League, quasi 100 milioni con la finale. E 40-50 garantiti il prossimo anno

Il che per l'Inter significa avere 40-50 milioni già garantiti in vista della prossima stagione.

Più quelli che stanno entrando in questa. Già perchè la finale della massima competizione europea per club fa salire gli incassi nerazzurri a quasi 100 milioni (98 per la precisione): sino alla sfida con il Milan l'Inter aveva guadagnato 82.5 milioni (tra bonus partecipazione, ranking storico, market pool e risultati sul campo), ora ne entreranno altri 15,5 milioni (e altri 4,5 arriverebbero se Lautaro e compagni dovessero sollevare la Coppa dalle grandi orecchie).

Dunque fatti due conti 'a spanne', tra questa Champions che ha portato l'Inter sul sentiero della finale e la prossima che ha (quasi) garantito l'ingresso nei gironi che verranno, il club guidato da Suning incasserà 140-150 milioni.

