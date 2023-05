Diletta Leotta esplosiva in costume al 6° mese di gravidanza. "Volevo chiamarla Ofelia ma.."

Diletta Leotta sesto mese di gravidanza: parto il 16 agosto?

Diletta Leotta è ormai al sesto mese di gravidanza. La regina della serie A vede ormai la fine del campionato (questo weekend è in programma l'ultima giornata) e poi potrà concentrarsi al 100% sulla nascita della bimba che aspetta con Loris Karius.

La data del parto? "Forse il mio stesso giorno, il 16 (agosto), che non so se sia positivo o no. Avere il compleanno in agosto è sfigato, ho sempre festeggiato da sola", ha raccontato al CorSera. La musa del calcio italiano tornerà a lavorare dopo il parto ma non subito (teniamo conto che la prossima serie A riparte il 20 agosto).

Diletta Leotta: "Volevo chiamara mia figlia Ofelia, ma..."

Diletta Leotta confessa che voleva chiamare la figlia Ofelia come sua madre, ma la futura nonna si è opposta: "Mi ha detto che è una disgrazia, che lei ci ha sofferto per tutta la vita".

Diletta Leotta incinta: il 24 dicembre ho capito che..

Diletta Leotta ha intuito di essere incinta il 24 dicembre. "Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c'era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo".

Diletta Leotta e Karius: "Con lui amore all'ennesima potenza. Loris papà? Sarà dolcissimo"

Cosa ha pensato la Leotta quando ha avuto la certezza della gravidanza con Karius futuro papà? "Mi sono detta: non è che se stai insieme da 10 anni, fai un percorso preciso, ti sposi, hai figli , poi è sicuro che rimarrai insieme per sempre. Non c'è una regola. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all'ennesima potenza, l'entusiasmo alle stelle".

Karius? "Sono sicura che sarà un papà dolcissimo". Matrimonio con il portiere del Newcastle? "Penso al matrimonio ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista".

Diletta Leotta e Karius portiere... in serie A?

La relazione a distanza con Karius? Diletta Leotta spiega: "Newcastle è scomodissima, senza voli diretti, o via Parigi o via Amsterdam. Per il momento è andata bene. Poi vediamo la prossima destinazione. Se spero che possa venire in Italia? Egoisticamente sì, ma gli auguro il meglio dal punto di vista sportivo"

Diletta Leotta e Loris Karius, nozze in vista?

Diletta Leotta e Loris Karius potrebbero convolare a nozze. "Penso al matrimonio ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista".

Diletta Leotta e Loris Karius: "Colpo di fulmine totale"

"Ero con le mie amiche a cena in un locale, entra Loris e io dico: ragazze, è entrato l'uomo della mia vita. Colpo di fulmine totale - racconta Diletta Leotta al Corsera - Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito",

Diletta Leotta esplosiva in costume da bagno e in tuta. Le foto

Intanto Diletta Leotta posta resta regina social anche in queste settimane di gravidanza. Le sue foto? In costume da bagno intero blu elettrico, a bordo piscina, con maglietta e tuta o con camicetta arancio. Tutte cliccate e rimpite di cuori dai suoi followers. Il pancino cresce, le forme sono esplosive e mamma Diletta è bella, dolce e radiosa più che mai.