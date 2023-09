Elodie stile Catwoman (le foto da infarto) e Andrea Iannone è... Rosso Ducati!

Elodie stile Catwoman: i fans sognano. La cantante regala nuove date del suo ‘Elodie Show 2023’

Elodie è stata la grande regina dell'estate della musica italiana (il suo 'Pazza Musica' con Marco Mengoni ha letteralmente spopolato), confermando un 2023 da sogno e pieno di successi. Non solo. A due settimane dall’apertura delle vendite dei biglietti, sono già sold out tutte le date del tour nei palazzetti che partirà il prossimo autunno.

La cantante ha però riservato una bella sorpresa ai suoi fans, raddoppiando gli appuntamenti di Roma, Milano e Napoli, aggiungendo una nuova data a Firenze. Aspettando le esibizioni del suo ‘Elodie Show 2023’, si è esibita all’Arena di Verona in occasione del Power Hits Estate, noto evento organizzato da RTL 102.5.

L’outfit indossato ha lasciato i fans a bocca aperta: si potrebbe definirlo un... 'Catwoman style' da sogno quello di Elodie, con look total black di pelle che esalta il fisico mozzafiato, pantaloni attillati e top da favola (guarda le foto nella gallery).

Elodie con Andrea Iannone. Foto: settimanale Chi



Andrea Iannone, Ducati e Superbike nel 2024 per il campione di motociclismo

E se il 2023 di Elodie è magico, Andrea Iannone sogna in vista del 2024. Nei giorni scorsi Gigi Dall'Igna ha confermato le voci che giravano da mesi: il pilota di Vasto tornerà in pista per essere protagonista nel Mondiale Superbike con la Ducati. "Andrea è un nome importante per la Ducati: dal mio arrivo, è sua la prima vittoria, nel 2016 in Austria. Ricordo molto bene come provi a fare del suo meglio ogni volta. Lo rispetto e sono molto felice che torni in Ducati, non nel nostro team ma in una team satellite. Non conosco al meglio la sua reale situazione con la Wada - ha aggiunto Dall'Igna sulle tempistiche per vedere Iannone provare la sua nuova moto -, per cui non ne voglio parlare. Di sicuro avrà bisogno di tempo per tornare al suo massimo potenziale, ma ha tanto talento e spero che possa raggiungere dei risultati già nel 2024".