Euro 2020 a novembre? Idea Uefa. Serie A, clamorosa ipotesi della Figc

CORONAVIRUS, SERIE A TORNA A MAGGIO? PLAYOFF? CAMPIONATO CANCELLATO? LE PAROLE DI GRAVINA (FIGC)

Serie A che accadrà? Tutte le ipotesi sono sul tavolo vista l'emergenza coronavirus. "Non sono in grado di escludere nulla, neppure lo stop definitivo dei campionati. La data del 3 aprile mi sembra troppo ravvicinata per ripartire: forse a maggio", ha spiegato Gabriele Gravina, presidente Figc, a Radio Anch'io Sport. "Cerchiamo di programmare l'ipotesi più ottimistica, quindi terminare i campionati. Ma non escludo nulla, infatti avevo già inserito tra le ipotesi quella della non assegnazione dello scudetto e del congelamento delle graduatorie". Oppure "del ricorso a playoff e playout". Formula ancora tutta da disegnare: plaoyff scudetto a 4? Playoff anche per assegnare i posti in Europa League? Tornare a giocare partite di serie A a inizio aprile alla scadenza dell'attuale decreto governativo sulle misure di emergenza sembra improbabile e Gravina lo dice chiaramente: "Il 3 aprile credo sia una data troppo ravvicinata per far ripartire le attività economiche, non solo quelle sportive. Per questo ho iniziato a parlare di maggio. Si naviga a vista ma è giusto studiare ogni ipotesi per farsi trovare preparati".

CORONAVIRUS, SERIE A SU DUE STAGIONI DIVERSE: LE PAROLE DI GRAVINA (FIGC)

Il presidente della Figc apra a una nuova ipotesi: "Non è escluso che il campionato di oggi possa addirittura ipotizzarsi bilanciato su due stagioni diverse, con un effetto 'trascinamento' sulla stagione 2020/21". Resterebbe da capire su quanto della nuova stagione dovrebbe giocare la 'vecchia' serie A: poche settimane o di più? Tra l'altro bisognerebbe trovare una soluzione per i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno e per tutte le situazioni burocratiche ed economiche legate a questa situazione.

CORONAVIRUS, FIGC: EURO 2020 DA RINVIARE

Nessun dubbio sulla linea della Figc per Euro 2020: "Chiederemo all'Uefa (martedì la videoconferenza, ndr) di valutare con attenzione, il rinvio è l'idea da seguire. A novembre o nel 2021? Sono tutte idee e riflessioni, domani ci confronteremo meglio".

EURO 2020 A NOVEMBRE? UEFA PRONTA ALLA PROPOSTA. CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE, LE IPOTESI

La Uefa in videoconferenza martedì esporrà alle 55 Federazioni nazionali e agli enti in rappresentanza di Leghe, club e calciatori il nuovo progetto per Euro 2020, il cui rinvio è ormai dato per sicuro. L'idea, come riporta il 'Corriere della Sera', è quello di spostare la rassegna continentale al 23 novembre e di chiuderla il 23 dicembre (date attuali 12/6-12/7), come avverrà nel 2022 con Mondiali del Qatar, quando per evitare il grande caldo si giocherà in inverno. Lì'ipotesi preferita da molte federazioni è lo spostamento a Euro 2021. A quel punto i campionati nazionali potrebbero ripartire e arrivare a conclusione. Champions ed Europa League: diverse le soluzioni sul tavolo per ridurre i turni da disputarsi. Dalle 'final four', alle 'final eight', quarti e semifinali in gara secca. Coppe europee che poi, nell'idea dell'Uefa, potrebbero riprendere a settembre con la nuova stagione.