Euro 2024, girone tosto per l'Italia: Spagna, Croazia e Albania

Euro 2024, girone tosto per l'Italia

Nella splendida cornice della Filarmonica dell'Elba di Amburgo dove sono stati sorteggiati i gironi del prossimo campionato europeo l'Italia campione d'Europa in carica di Luciano Spalletti finisce in un gruppo ostico, il Girone B con Spagna, Croazia e Albania. Euro 2024 iniziera' il 14 giugno con Germania-Scozia a Monaco di Baviera, con la fase a girone che terminera' il 26 giugno; gli ottavi di finale si disputeranno dal 29 giugno al 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio mentre la finale si disputera' all'Olympiastadion di Berlino il 14 luglio.

L'Italia debuttera' a Dortmund contro l'Albania. Ecco tutti i gruppi e le citta' dove disputeranno le gare. Girone A (stadi Colonia e Stoccarda e gara inaugurale a Monaco di Baviera): Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera. Girone B (stadi Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Gelsenkirchen, Lipsia): Spagna, Albania, Croazia, Italia. Girone C (stadi Colonia, Francoforte, Gelsenkirchen, Monaco di Baviera, Stoccarda): Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia. Girone D (stadi Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Lipsia): Francia, Austria, Olanda, play off. Girone E (stadi Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Monaco, Stoccarda): Belgio, Romania, Slovacchia, play off. Girone F (stadi Amburgo, Dortmund, Gelsenkirchen, Lipsia): Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, play off.