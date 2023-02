Europa League: Juve-Friburgo e Roma-Real Sociedad

La Juventus affronterà il Friburgo negli ottavi di finale di Europa League, mentre la Roma se la vedrà con la Real Sociedad. E' il responso del sorteggio svoltosi oggi a Nyon. Adnata e ritorno di entrambe le partite si terranno il 9 e 16 marzo prossimi. Ecco le altre partite:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Siviglia - Fenerbahçe

Leverkusen - Ferencváros

Sporting CP - Arsenal

Man United - Betis

Shakhtar - Feyenoord

Il dirigente della Juventus Gianluca Pessotto ha commentato così il sorteggio: "Sarà una bella sfida contro una squadra forte che sta facendo bene in Bundesliga, una squadra che arriva a questo turno imbattuta, ha vinto il girone del Nantes. Squadra da prendere con le molle e con grande attenzione, siamo pronti. Soprattutto con la bellezza di Di Maria è un vantaggio per tutti, ci avevamo puntato insieme a Pogba che speriamo di riavere presto, certamente la squadra ha un altro aspetto con questi giocatori e ieri lo ha fatto vedere. Di Maria resta? Ce lo auguriamo, sarà importante finire bene e riuscire a vincere e quello potrebbe aiutare per farlo rimanere, darà tutto fino alla fine e speriamo possa rimanere".