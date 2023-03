Europa League sorteggi: Juventus, rischio Manchester United in semifinale

Europa League: quarti di finale, Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma

Nei quarti di finale di Europa League dall'urna di Nyon sorteggi tutto sommato buoni per le due italiane: la Roma affronterà il Feyenoord (prima gara in Olanda), rivincita della finale di Conference League del 2022, mentre la Juventus se la vedrà con lo Sporting Lisbona (in casa prima gara) giustiziere dell'Arsenal.

IL TABELLONE DEI QUARTI

Sfida 1: Manchester United-Siviglia

Sfida 2: Juventus-Sporting Lisbona

Sfida 3: Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Sfida 4: Feyenoord-Roma

LE SFIDE IN SEMIFINALE

Semifinale 1: Manchester United-Siviglia vs Juventus-Sporting Lisbona

Semifinale 2: Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise vs Feyenoord-Roma

EUROPA LEAGUE, CALENDARIO

Quarti di finale: andata 13 aprile, ritorno 20 aprile

Semifinali: andata 11 maggio, ritorno 18 maggio

Finale: 31 maggio 2023 a Budapest (Puskas Arena)

Le partite di andata di Europa League si svolgeranno giovedì 13 e quelle di ritorno il 20 aprile, le semifinali giovedì 11 e 18 maggio e la finale mercoledì 31 maggio alla ‘Puskas Arena’ di Budapest in Ungheria.