Europei nuoto 2022, poker di medaglie per gli azzurri

Europei nuoto, azzurri scatenati fanno poker di medaglie: dal sincro allo stile libero

Alberto Razzetti, autore di una prestazione superlativa nelle acque dello “Stadio del Nuoto” al Foro Italico, ha vinto i 400 misti con il tempo di 4’10”60, precedendo l’ungherese David Verraszto (4’12”58). Bronzo all’altro italiano Pier Andrea Matteazzi (4’13”29) che tra i 150 e l’arrivo ha difeso il terzo posto.

Per Razzetti, 23 anni, di Lavagna, portacolori delle Fiamme Gialle, si tratta del primo titolo continentale assoluto individuale dopo l’argento nel maggio 2021. In carriera Alberto Razzetti ha conquistato il titolo mondiale in vasca corta nel 2021 nei 200 farfalla e quello europeo, sempre in vasca corta, nei 200 farfalla nel novembre 2021 a Kazan.

Europei nuoto 2022, la squadra tech sincro conquista il secondo posto

Dal sincro era arrivata la prima medaglia per gli italiani conquistata dalle azzurre nel team tech sincro che si classificano al secondo posto. Per il team italiano l'argento arriva con il punteggio di 90.3772. La squadra composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murro ed Enrica Piccoli, è seconda all'Ucraina che ha vinto l'oro con 92.5106 punti. Medaglia di bronzo alla Francia con 88.0093 punti. Tra le azzurre che compongono la squadra, Enrica Piccoli e Domiziana Cavanna sono atlete del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Europei nuoto, gli azzurri arrivano secondi nella 4x200 stile libero

È medaglia d’argento l’Italia nella 4x200 stile libero maschile al termine del programma della prima giornata della 36esima edizione dei Campionati europei di nuoto. Gli azzurri Marco De Tullio, Lorenzo Galossi (16 anni), Gabriele Detti e Stefano Di Cola hanno concluso in 7’06”25. Oro all’Ungheria trascinata da un eccellente Kristof Milak in ultima frazione (7’05”38), bronzo alla Francia (7’06”97).