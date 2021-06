Euro2020, il più ricco di sempre: fatturato da 2mld e 30 mln al vincitore

Con la partita Italia-Turchia di oggi 11 giugno inizia ufficialmente il campionato Europeo 2020. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, quello di quest'anno sarà l'europeo più ricco di sempre: infatti le 24 squadre partecipanti si spartiranno 331 milioni di euro. Inizialmente sarebbero dovuti essere 371 milioni ma a casua della pandemia gli organizzatori hanno dovuto fare alcuni tagli (sono comunque 30 milioni in più di Euro2016).

A chi vincerà la competizione saranno destinati la bellezzaa di 30 milioni di euro mentre 9,5 milioni saranno garantiti ad ogni squadra. Scendendo ancora di più nel particolare: nei gironi una vittoria vale un milione di euro, un pareggio invece 500 mila euro. Il passaggio agli ottavi garantisce 1,5 milioni, ai quarti 2,5 milioni e alle semifinali 4 milioni. Sono infine 5 i milioni per chi arriverà in finale. Ma non saranno le squadre a guadagnare più di tutti. La UEFA infatti si aspetta di ottenere un fatturato di circa 2 miliardi di euro e l'obiettivo è quello di accaparrarsi un utile di oltre 850 milioni di euro