F1, Federica Masolin: dopo le lacrime in diretta tv, selfie del sorriso con Mara Sangiorgio e...

F1, Federica Masolin: lacrime in diretta per il ritiro di Vettel

Uno dei video più emozionanti del weekend di Formula 1 ad Abu Dhaby (ultima gara del 2022: Leclerc e Ferrari vice-campioni del mondo piloti e costruttori) per gli appassionati dei motori è stato quello di Federica Masolin che non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta tv per l'addio alle corse di Sebastian Vettel (il tedesco, ex Ferrari, vincitore di 4 titoli Mondiali). Con Carlo Vanzini, la voce di Sky Sport della F1, che, non meno emozionato, ha commentato scherzando "Anche a noi è entrato un Vettel nell'occhio".

Formula 1, Federica Masolin e Mara Sangiorgio: selfie con Vettel

Dopo le lacrime è stato il momento di un bel sorriso per Federica Masolin e la sua collega di Sky Sport Formula 1, Mara Sangiorgio. Le due giornaliste infatti hanno postato un selfie proprio con Sebastian Vettel. "Danke Seb", ha scritto la Sangiorgio nella didascalia del post Instagram. Un grazie, quello all'ormai ex pilota tedesco di F1, a cui si sono idealmente uniti tutti i tifosi del mondo.

