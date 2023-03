F1 GP Bahrain tv e streaming: orari Sky, TV8 prove e gara. News e info

F1 GP Bahrain tv e streaming: orari Sky, TV8 prove e gara

Riparte la stagione della Formula 1 a Sakir in Bahrain. Max Verstappen e la Red Bull (con Sergio Perez secondo pilota) tornano in pista per difendere un doppio Mondiale conquistato lo scorso anno e sembrano essere i favoriti anche per il 2023. Lewis Hamilton e la Mercedes sono pronti alla riscossa (e attenti a George Russel...) e con loro anche la Ferrari: Charles Leclerc (che vinse in Bahrain lo scorso anno) sogna il suo primo titolo iridato, ma dovrà stare attento anche alla concorrenza interna di Carlos Sainz.

F1 GP Bahrain tv e streaming: orari Sky, TV8 prove e gara, guida veloce per seguire in diretta e differita il primo Gran Premio di Formula 1 dell'anno. Le telecronache saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero

F1 Gp Bahrain tv e streaming: Sky orari

Venerdì 3 marzo

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 4 marzo

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 5 marzo

Gara: ore 16:00

F1 Gp Bahrain tv e streaming: TV8 orari

Sabato 4 marzo

Qualifiche: ore 21:00

Domenica 5 marzo

Gara: ore 21:00

F1 Gp Bahrein Sky-TV8: telerconache e opinionisti

Al commento della F1 ci saranno le voci di Carlo Vanzini insieme a Marc Genè, sempre pronto con gli aggiornamenti dal box Ferrari e a bordo pista, e a Roberto Chinchero, nel ruolo di inside rai box. Dai muretti, invece, arriveranno i collegamenti live con i Team Principal. Federica Masolin sarà la conduttrice degli approfondimenti del pre e del post gara di Paddock Live e della nuova rubrica social per rispondere alle domande dei tifosi prima della partenza della gara, insieme a Davide Valsecchi (da non dimenticare le incursioni speciali di Nico Rosberg in alcuni GP della stagione). A Matteo Bobbi e alla sua Sky Sport Tech Room saranno affidate tutte le analisi tecniche, mentre alla pit reporter Mara Sangiorgio tutte le interviste in pista e nei paddock. Ad affiancare i volti già noti della squadra motori di Sky, da questa stagione arriva come ospite anche Ivan Capelli, che porterà le sue competenze di expilota e commentatore tecnico nell’analisi di alcuni dei GP della stagione.