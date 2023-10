Fagioli: "Su di me mille falsità, presto parlerò". Squalifica, quando torna

Fagioli si sfoga: "Su di me mille falsità, presto parlerò"

"Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... o forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò". E' lo sfogo di Nicolò Fagioli sui social.

Fagioli quando torna in campo? Sogno Udinese-Juventus e Euro 2024 con l'Italia

Il centrocampista della Juventus nelle scorse ore ha patteggiato con la Procura Federale della Figc e potrà tornare in campo fra 7 mesi. La sanzione scatterà dal momento in cui sul sito della Figc verrà pubblicato il dispositivo, presumibilmente in queste ore. A questo punto il giocatore - che potrà allenarsi con la squadra - finirà di scontare la squalifica a metà maggio in tempo per essere a disposizione di Allegri nelle ultime due giornate di campionato (trasferta di Bologna alla penultima e Juventus-Monza alla 38°). Lo juventino sarebbe poi a disposizione per gli Europei 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio (ma prima gli azzurri dovranno qualificarsi: ecco la situazione in vista delle ultime due partite del girone)

Legali Fagioli, 'Nicolò patrimonio che pallone italiano saprà recuperare'

"Con l’accordo raggiunto, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura Figc e ne inizia un’altra, ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento". Queste le parole di Luca Ferrari e Armando Simbari, legali del giocatore della Juventus Nicolò Fagioli dopo l'accordo con la Procura federale della Figc con cui ha patteggiato una squalifica di 12 mesi, di cui 5 commutati in prescrizioni alternative.