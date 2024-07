Federico Chiesa, il simpatico fuoriprogramma con i fan prima di sposarsi

E' il giorno del matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani. Il campione azzurro e della Juventus raggiunge il duomo di San Lorenzo a Grosseto e anche a un passo dalle nozze non delude i suoi tifosi: prima di entrare in chiesa fa una piccola deviazione per firmare autografi e scattare selfie con un gruppo di sostenitori.



(Video Instagram - Sandra Tatangelo)