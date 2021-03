Ferrari SF21, ecco la Rossa del rilancio per Leclerc e Sainz. Foto-Video

Ferrari SF21 presentata: rossa e amaranto

Ferrari SF21 presentata sui canali on line della scuderia di Maranello. Livrea innovativa per la monoposto che vuole tornare a giocarsi vittorie e podi, all'inseguimento del duo Lewis Hamilton-Mercedes (favoritissimi anche per il prossimo mondiale) dopo un 2020 diffiile: il posteriore della nuova Ferrari è di colore amaranto, come quello della prima vettura da corsa Ferrari, la 125S, mentre il davanti ha il classico colore rosso Ferrari. Si tratta di un'evoluzione della monoposto che ha sofferto nel Mondiale 2020, a causa del congelamento del nuovo regolamento tecnico. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. saranno impegnati in 3 giorni di test a Sakihr da venerdì a domenica: sarà l'unica occasione di verificare il potenziale della macchina prima dell'esordio mondiale del 28 marzo.

"La SF21 è una vettura che nasce da quella dell'anno scorso, per motivi anche regolamentari è in parte congelata, però è una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree ovunque fosse possibile". Lo dice il team principal della FERRARI Mattia Binotto nel giorno della presentazione della Rossa che scenderà in pista nel mondiale al via il 28 marzo in Bahrain. "L'aerodinamica è rivista, la power unit è completamente nuova -aggiunge Binotto-. È una vettura che cambia anche nella sua livrea. Come vedete il posteriore della vettura richiama l'amaranto della primissima vettura da corsa della FERRARI, la 125 S, lo stesso colore che abbiamo usato l'anno scorso al Mugello per celebrare e festeggiare i nostri 1000 Gran Premi. Questa è una stagione di grandi sfide, partiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo verso il futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso FERRARI''.

"Il 2020 e' alle nostre spalle ma non sara' dimenticato, anzi ci avra' resi piu' forti. Eccoci al 2021, non vediamo l'ora di tornare in pista", spiega il presidente della Ferrari John Elkann, nel video di presentazione della nuova monoposto, la SF21. "e' stato eccitante vedere come Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno contribuito insieme ai nostri tecnici e meccanici alla preparazione della stagione. Questa eccitazione si puo' toccare con mano. Tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura e dare il massimo".

E' stata svelata la FERRARI SF21 che prenderà parte al mondiale di F1 al via il 28 marzo in Bahrain. Il colore è il rosso scuro già utilizzato lo scorso anno, con un po' di verde sulla livrea. Effettuate modifiche sul retrotreno, pance laterali più essenziali per provare ad essere più veloci. "Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo Ferrari -ha detto il presidente della FERRARI, John Elkann-. Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c'è eccitazione per il via del nuovo Mondiale".

"E' lei la protagonista di oggi, la monoposto che Leclerc e Sainz useranno quest'anno". Mattia Binotto introduce cosi' la SF21, che anche per questioni regolamentari e' basata sulla vettura della passata stagione. "Ma abbiamo cercato di migliorarla in tutte le sue aree: l'aerodinamica e' stata rivista, la power unit e' completamente nuova". Novita' anche nella livrea "col posteriore che richiama l'amaranto della primissima vettura della FERRARI, la 125-S. Lo stesso colore che abbiamo usato al Mugello per celebrare i nostri 1000 Gp". "E' una stagione di tante sfide - aggiunge il team principal della Rossa - Ripartiamo dalla nostra storia ma ci proiettiamo verso il futuro, sempre contraddistinto dal rosso FERRARI".