Figc: passa la linea Gravina. Cairo sconfitto, rischia Serie B e pesante rosso

La Figc ha dato il via libera alla riforma Gravina per chiudere i campionati di calcio professionistici. Il Consiglio Federale con 18 voti a favore e solo 3 contrari (quelli della Lega A), ha approvato le nuove linee guida da applicare in caso di nuovo stop ai campionati. Il tutto dovrà concludersi entro il 15 luglio, in caso di un nuovo stop si andrebbe subito ai playoff e playout, se invece non si potesse più ripartire e lo stop fosse prolungto fino alla data limite, ecco che interverrebbe "l'algoritmo" a determinare i piazzamenti in Europa e le retrocessioni, ma in quel caso non verrebbe assegnato lo scudetto.

Il grande sconfitto è Urbano Cairo, che si era fatto promotore di un'iniziativa, in accordo con Sampdoria, Udinese e Lecce per bloccare le retrocessioni in B, ma la sua linea non è passata e adesso per il suo Torino - come riporta la Verità - c'è il rischio non solo della discesa nel campionato cadetto, ma anche di un tracollo economico. Infatti - dopo due esercizi chiusi in rosso (- 26,2 milioni in due anni), dover rinunciare anche ai 13 milioni di introiti provenienti da Sky per i diritti televisivi peggiorerebbe ulteriormente la situazione e - stando a quanto riporta La Verità - vorrebbe dire ritrovarsi in B e con soli 2 milioni di euro di liquidità. Il campionato ormai è alle porte e al Torino e al suo presidente non resta che concentrarsi su questo, la situazione in classifica non è rosea, perchè i granata si trovano attualmente a soli due punti dalla zona retrocessione, con tante partite ancora da giocare.