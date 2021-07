Figurine Panini, lanciata la nuova raccolta di card per l'album Serie A

Panini, leader tra le case editrici italiane, fa partire una nuova iniziativa per celebrare i grandi protagonisti e gli eventi salienti del campionato di Serie A appena terminato: è appena uscita “Serie A TIM 2020-2021 Official Celebration Set”, la collezione esclusiva di card dedicata all’Inter campione d’Italia, alle partite e ai momenti da ricordare, oltre che ai migliori giocatori dell’ultima stagione. Questa speciale raccolta, per la prima volta realizzata in Italia dall’azienda modenese, è articolata in 60 card bifacciali (50 con lucidatura UV e le altre 10 con foil argento), contenute in un apposito cofanetto insieme a un mini-magazine da 32 pagine con tutte le statistiche del campionato e con in omaggio la patch tricolore dello scudetto da applicare sulla propria maglia. Ma non è tutto. La raccolta è destinata ad aumentare di valore: presenta infatti card rare “Parallel”, numerate, con autografi stampati, a tiratura limitata o addirittura prodotte in un unico esemplare.

Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia di Panini, ha dichiarato: “Il ‘Celebration Set’ dedicato alla Serie A TIM 2020-21 ha l’obbiettivo di offrire a tifosi e appassionati un’opportunità per raccogliere e custodire tutti i grandi protagonisti e gli eventi indimenticabili del campionato che si è appena concluso. Questo cofanetto vuole anche rispondere alla crescente richiesta di prodotti di collezionismo legati al mondo del calcio che siano sempre più rari ed esclusivi, sulla scia del grande successo di simili raccolte realizzate dalla nostra azienda negli Stati Uniti”.

Questa speciale collezione contiene innanzitutto tre card “Celebration” sulle squadre vincitrici dei trofei nazionali, la prima dedicata all’Inter e le altre due alla Juventus per la Coppa Italia e la PS5 SuperCup 2020. Altre 6 card sono dedicate sempre all’Inter e vedono una composizione di 19 calciatori che hanno portato il team nerazzurro a cucirsi il tricolore sul petto, oltre alla carta singola dell’allenatore della squadra meneghina, Antonio Conte.

Vi sono, inoltre, 20 card sui “Top Players”, una per squadra, sui giocatori che si sono messi in evidenza tra i compagni: tra questi, figurano anche alcuni dei protagonisti dell’attuale torneo “Euro 2020” e dei successi della nostra Nazionale, come Federico Chiesa, Domenico Berardi, Andrea Belotti, Nicolò Barella e Lorenzo Insigne. Altre 15 card riguardano invece i campioni insigniti dei premi MVP (Most Valuable Player) da Lega Serie A, sia mensilmente che alla fine del campionato. Infine, 8 card “Top Moments” sono dedicate ai momenti cruciali della stagione, e altre 8 card “Top Stats” celebrano i record stagionali assoluti, sia individuali che di squadra.

Ma non è finita qui. In tutti i cofanetti sarà inclusa gratuitamente una card “Parallel” di uno del 15 MVP della Serie A TIM 2020-21 con numerazione e colorazioni limitate. Inoltre, negli ordini giunti entro il 31 luglio prossimo, per gli acquirenti più fortunati sarà possibile trovare in omaggio un’ulteriore sorpresa: una card “Parallel” aggiuntiva, la “Goal Machine” dedicata a Cristiano Ronaldo, con l’autografo stampato, numerazioni e colorazioni limitate. Queste speciali card “Parallel” saranno le più ricercate dai collezionisti, avendo una tiratura massima di soli 149 esemplari per quelle di colore rosso fino alla rarissima card nella variante di colore nero stampata in un unico esemplare.

