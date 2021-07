Finale Euro 2020, Inghilterra: "Italia, un avversario durissimo da battere"

L’Italia sarà un avversario durissimo da battere nella finale di Euro 2020: gli addetti in lavori in Inghilterra ne sono convinti.

Prima ancora di affrontare la Danimarca, l’Inghilterra mette le mani avanti. Gli ex nazionali Alan Shearer e Rio Ferdinand, oggi opinionisti tv, dicono che gli Azzurri saranno “un osso duro” nella finale in programma a Wembley domenica 11 luglio.

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand sottolinea le doti caratteriali della squadra di Roberto Mancini: “Avevo già detto prima della semifinale che l’Italia mi piace perché ha carattere, mentalità vincente e durezza. Ha fatto tutte le sei sostituzioni a sua disposizione, ma i suoi guerrieri al centro della difesa – Chiellini e Bonucci – sono rimasti in campo fino alla fine. Il modo in cui Mancini ha fatto svoltare le sorti della nazionale italiana merita un enorme credito: saranno avversari durissimi da battere in finale”.

L’ex attaccante del Newcastle Alan Shearer elogia la compattezza di una squadra che non si arrende mai: “Bisogna fare i complimenti a Mancini e alla sua squadra. Che carattere! Ormai la striscia positiva è arrivata a 33 partite consecutive. Per la sua compattezza e la sua qualità, sarà molto dura battere l’Italia in finale”.

Anche il tedesco Jurgen Klinsmann, ex centravanti dell’Inter ed ex c.t. della Germania, si complimenta con l’Italia, ma sottolineando un altro aspetto: “E’ bello vedere l’Italia arrivare in finale dopo tutto quello che ha dovuto soffrire a causa del Covid. La storia di Mancini e quella di ciascun elemento della sua squadra è davvero incredibile. E’ un momento fantastico per l’Italia. Sono tutti uniti: è una storia pazzesca, per tutto quello che è successo”.