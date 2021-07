Inghilterra-Danimarca: chi sfiderà l'Italia in finale? Ecco dove vederla in tv

Inghilterra-Danimarca deciderà l’avversaria dell’Italia nella finale di domenica 11 luglio a Wembley, il mitico stadio di Londra.

Dove vederla in tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo le grandi emozioni di Italia-Spagna, oggi si gioca la seconda semifinale di Euro 2020. Inghilterra-Danimarca si disputa a Wembley, lo stesso stadio dove hanno giocato gli Azzurri e dove domenica sera si giocherà la finalissima. Ma chi sarà a contendere alla squadra di Roberto Mancini il titolo di campione di Europa?

Sarà l’Inghilterra di Harry Kane, favorita dal pronostico anche perché padrona di casa, oppure la Danimarca dei miracoli, che dopo lo choc per l’arresto cardiaco di Eriksen nella partita di esordio (persa contro la Finlandia) si è rilanciata in maniera davvero inattesa?

Lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.00, ore italiane, ecco dove:

DOVE VEDERE INGHILTERRA-DANIMARCA IN TV

La partita tra Inghilterra e Danimarca sarà trasmessa in tv - in chiaro - dalla Rai su Rai Uno, mentre su Sky i canali su cui seguire il match saranno Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale numero 251 del satellite).

INGHILTERRA-DANIMARCA IN DIRETTA STREAMING

Inghilterra-Danimarca, in diretta streaming, sarà visibile su RaiPlay collegandosi sul sito o scaricando l'app su smartphone o tablet; su Sky Go - il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, cellulari o appunto tablet - oppure su NOW: in questo caso, sarà necessario andare sul portale dedicato e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-DANIMARCA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.