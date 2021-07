Tottenham: Fabio Paratici prova a blindare Harry Kane

Dopo le grandi prestazioni messe in mostra all’Europeo con l’Inghilterra, per Harry Kane non sarà facile lasciare il Tottenham.

Il nuovo direttore Fabio Paratici ha infatti dichiarato: “Trattenerlo non è solo il mio obiettivo, ma l’obiettivo di tutta la società. Non vedo l’ora di vederlo giocare dal vivo. Al momento è uno dei più forti attaccanti del mondo. E’ un giocatore completo, davvero speciale. Non l’ho ancora sentito perché non voglio disturbare i giocatori impegnati negli Europei, non sarebbe giusto. Sono impegnati con le rispettive nazionali ed è giusto che si concentrino sui loro obiettivi”.

Ben prima degli Europei, Harry Kane aveva ufficializzato il suo desiderio di lasciare il Tottenham, accendendo l’interesse dei più importanti club del mondo.

Tuttavia, nella società degli “Spurs” ancora non c’era Fabio Paratici e l’ex direttore sportivo della Juventus non ha davvero nessuna intenzione di lasciar partire il fortissimo centravanti.