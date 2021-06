Focolai di Covid tra le squadre della Coppa America, Messi: "Abbiamo paura"

Lionel Messi ha paura di prendere il Covid-19 durante la Coppa America, torneo che doveva essere disputato in Argentina e Colombia, ma che poi è stato spostato in Brasile, proprio a causa della pandemia.

La scelta del Brasile come nuova sede ha sorpreso molti osservatori: certamente il Paese offre garanzie sul piano organizzativo, avendo ospitato anche l’ultima edizione (oltre ai mondiali 2014 e alle Olimpiadi 2016), ma in quanto a Covid è tra i primi tre Paesi più colpiti al mondo, con oltre 17 milioni di contagi e più di 480.000 morti.

Anche in Coppa America ci sono i primi casi: il Venezuela ha perso 3-0 contro il Brasile anche perché alla vigilia della partita sono stati scoperti 12 casi, tra squadra e staff tecnico. Quattro positività sono emerse anche nella Bolivia.

E adesso anche Messi ha paura, così come i suoi compagni dell’Argentina: “Siamo preoccupati, perché tutti rischiamo di prendere il Covid. Cerchiamo di stare attenti, ma non è facile: sono cose che possono succedere. Cercheremo di fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che qualcuno venga contagiato, ma non dipende solo da noi”.