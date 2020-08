Formula 1, aggiunti quattro nuovi Gp: si chiude il 13 dicembre

La Formula 1 ha ufficializzato quattro nuovi Gran Premi, che portano a 17 il numero di gare del Mondiale 2020. Si comincia il 15 di novembre con il GP di Turchia a Istanbul (soggetto all'omologazione del circuito), per poi trasferirsi in Bahrain il 29 dello stesso mese. La settimana successiva si resta nel Golfo per il GP di Sakhir, per chiudere la stagione il 13 dicembre a Yas Marina con il GP di Abu Dhabi. Secondo quanto comunicato, gli organizzatori stanno lavorando con ogni promoter per rendere accessibile a una parte di pubblico alcune gare del calendario 2020, rivisto e compresso a causa dell'emergenza Covid-19.

La F1 ha anche confermato che in questa stagione non si correrà il GP di Cina. 5 luglio - Zeltweg (Gp Austria) 12 luglio - Zeltweg (Gp Austria) 19 luglio - Budapest (Gp Ungheria) 2 agosto - Silverstone (Gp Gran Bretagna) 9 agosto - Silverstone (70° anniversario) 16 agosto - Barcellona (Gp Spagna) 30 agosto - Spa (Gp Belgio) 6 settembre - Monza (Gp Italia) 13 settembre - Mugello (Gp Toscana) 27 settembre - Sochi (Gp Russia) 11 ottobre - Nurburgring (Gp Germania) 25 ottobre - Algarve (Gp Portogallo) 1 novembre - Imola (Gp Emilia Romagna) 22 novembre - Istanbul (Gp Turchia) 29 novembre - Sakhir (Gp Bahrain) 6 dicembre - Sakhir (Gp Sakhir) 13 dicembre - Abu Dhabi (Emirati Arabi)