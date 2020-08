Formula 1, GP Imola 2020: ufficiale solo una sessione di prove libere

Da pochi giorni è ufficiale che la F1 tornerà a correre a Imola dopo 14 anni di assenza, ma ora è anche ufficiale il cambio di format: non ci saranno le prime due prove libere del venerdì, ma si scenderà in pista direttamente sabato con una singola sessione di test per poi duellare durante le qualifiche nel primo pomeriggio. Quindi la gara della domenica dalle 14.10. Un nuovo format decisamente più snello, in vista di un futuro in cui Liberty Media vorrebbe incrementare gli appuntamenti in calendario riducendo l’attività in pista e il numero di giornate in cui si sviluppano i weekend di gara.

GP Emilia Romagna 2020, il format di gara

Sabato 31 ottobre

Ore 10:00-11:30 Sessione di prove libere

Ore 14:00-15:00 Qualiche

Domenica 1 novembre

Ore 13:10 Gara