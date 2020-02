Formula 1, volante mobile Mercedes. Rivoluzione DAS: Ferrari-Red Bull 'avvisate'

La Formula 1 inizia l'era del Das (acronimo di Dual Axis Steering)? Il volante mobile della Mercedes è stato rivelato da alcune immagini on-board dalla monoposto W11, mentre veniva usato dal campione del mondo, Lewis Hamilton, è un'invenziane firmata dai progettisti della scuderia tedesca. Gli addetti ai lavori si interrogano su quanto vantaggio in pista possa dare alle monoposto detentrici del titolo iridato tra i costruttori. Ferrari e Red Bull, grandi rivali della Mercedes e scuderie accreditate alla lotta per il Mondiale di F1 2020 (con Leclerc, Vettel e Verstappen che hanno l'ambizione di spodestare king Lewis) e tutte e scuderie del Circus monitoreranno evidentemente la situazione.

FORMULA 1, Mercedes, Hamilton sul DAS: “La FIA è d’accordo con questo progetto” - FORMULA 1 NEWS

La Federazione internazionale (Fia) nel frattempo ha passato al vaglio il volante mobile che viene usato dalla Mercedes. “È un sistema che dovrebbe garantire ai piloti una dimensione extra nella guida - ha detto il direttore tecnico James Allison in conferenza stampa - abbiamo già presentato alla Fia il progetto e siamo convinti che la nostra idea sia perfettamente conforme alle normative”. “Non aspettatevi grandi spiegazioni su ciò che avete visto nelle immagini televisive - ha chiarito Allison - si tratta di una nuova idea, che chiamiamo DAS, una novità sul sistema di sterzo a disposizione del pilota, ma non vi dico perché lo usiamo e neanche come lo usiamo. Sono orgoglioso di essere parte di una squadra che non si limita a progredire, ma prova sempre anche a trovare vie innovative”. Lewis Hamilton in coro: “Sono entusiasta che questo team continui a portare innovazioni. Per ora lo stiamo provando per cercare di capirne i vantaggi. La Fia ha dato l’ok e per quanto mi riguarda alla guida non ci sono state preoccupazioni”.

FORMULA 1, COS'E' IL VOLANTE MERCEDES DAS

Dicevamo che il Das è stato rivelato da alcune immagini sulla Mercedes nel corso dei test di Barcellona. All’ingresso del rettilineo d’arrivo Lewis Hamilton ha avuto il messaggio “MARKER” sul display e il volante è indietreggiato verso il campione del mondo, con piccolo cambio di convergenza delle gomme anteriori, che si sono leggermente chiuse all’interno. Quando poi la Mercedes è arrivata al termine del rettilineo, il volante è avanzato tornando nella posizione iniziale, con movimento delle gomme che si sono leggermente riaperte.

Il pilota della McLaren, Carlos Sainz, a Sky Sport, ha confessato il suo stupore: “L’abbiamo visto sembra chiaro che consenta loro di aprire e chiudere le gomme in rettilineo per guadagnare velocità, raffreddarle in modo diverso e quindi usurarle di meno, possono essere diversi i parametri in gioco. Sembra molto facile da vedere, più difficile era pensarlo prima”.