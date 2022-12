Francia-Argentina: influenza del Cammello, allarme giocatori blues per la finale Mondiale

Francia-Argentina, l'influenza del cammello scende in campo nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar

Allarme nella Francia di Deschamps in vista della finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l'Argentina che si giocherà domenica 18 dicembre al Luisail Stadium. Molti giocatori francesi sono influenzati e due di loro, Rabiot e Upamecano, hanno già dovuto saltare la semifinale con il Marocco (restano in dubbio per la partita contro l'Albiceleste). La causa sembra essere l'influenza del cammello, il virus che si sta diffondendo in Qatar sta colpendo alcuni atleti e appartiene alla famiglia dei coronovirus e colpisce le vie respiratorie. Tchouameni ha ammesso che sui 'sui tavoli è ricomparso il gel idroalcolico'. Al termine di quarti di finali e semifinali ai giornalisti al seguito della Francia è stato imposto l’obbligo delle mascherine per entrare nella zona mista.

Francia-Argentina, influenza del cammello: anche Coman ko

Tra i giocatori della Francia che hanno preso l'influenza del cammello anche l'ex juventino e attuale stella del Bayern Monaco, Coman. "Ha la febbre. Stiamo cercando di stare attenti perché non si diffonda questo virus, che sta colpendo molti calciatori qui al Mondiale - le parole di Didier Deschamps - Ti ammali quando ti stanchi troppo, il tuo corpo si indebolisce e sei più vulnerabile".

Ma il ct della Francia rassicura: “Non c'è particolare preoccupazione per una possibile epidemia, sono casi di febbre dovuti agli effetti dell’aria condizionata negli stadi e nei vari ambienti, acuiti dagli sforzi sul campo. Abbiamo preso le dovute misure”