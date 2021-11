Frattesi-Milan: i rossoneri seguono il nuovo Barella ma l'Inter è in pole

Frattesi-Milan, i rossoneri puntano il centrampista del Sassuolo ma ci sono altri club sul giocatore. L'Inter al momento è in prima fila

Davide Frattesi, centrocampista classe '99 del Sassuolo, sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione nella vittoria dei neroverdi in casa del Milan per 3 a 1. Quello che è ormai considerato unanimamente come il "nuovo Barella" ha dominato in mezzo al campo e ha condito la sua ottima prestazione con un assist. I rossoneri ben prima della sconfitta casalinga l'avevano già messo nel loro mirino ma non è l'unica squadra a voler ardentemente Frattesi. La conferma arriva direttamente dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

"Lo abbiamo acquistato diversi anni fa dalla Primavera della Roma, facendogli fare un percorso che hanno fatto in tantissimi da noi. - ha detto il dirigente del club emiliano - Per noi non è una sorpresa, sapevamo che quest'anno potesse essere pronto per la nostra squadra e con lui anche altri giovani. Puntare su questi ragazzi è il nostro lavoro: dobbiamo farli crescere e permettere loro di approdare in un grande club. L'ha chiesto già qualcuno? Più di uno".

Frattesi-Milan, i rossoneri lo seguono ma è l'Inter ad essere in vantaggio

Stando agli ultimi rumors, l'Inter è stata la prima squadra a muoversi per Frattesi, fin da piccolo di fede nerazzurra, avviando i primi contatti con il suo entourage. Il Milan resta alla porta ma la concorrenza è molto forte. Nel frattempo, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, preferisce ridurre le aspettative sul proprio talento per evitare che si monti la testa: "Frattesi non deve ora scalare una montagna vedendo tutto ciò che ha attorno, ma deve aiutare la squadra. È giovane e lo spazio che sta avendo se l’è meritato. - ha detto il tecnico dopo la vittoria con il Milan - È da big? No, per ora deve dimostrare di essere da Sassuolo; deve essere continuo nei 90 minuti e non bastano 14 partite per essere da big. Poi è normale che desti attenzione, ma diamogli tempo".