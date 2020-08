Friedkin-Roma, l'analisi dell'operazione di acquisto del club giallorosso

L’operazione illustrata in dettaglio nella Comunicazione del Gruppo Friedkin, in data 17 agosto scorso, e, per esso, del soggetto incaricato di formalizzare l’offerta di acquisto del pacchetto azionario della AS Roma spa, diretta al mercato, illustra, per la prima volta una ben delineata strategia aziendale, e non solo in conseguenza di un obbligo normativo ( art.37, lettera g) del Regolamento Emittenti).

Proprio in tale ottica, ritengo opportuno illustrare gli aspetti più significativi dell’operazione nell’interesse di tutti gli sportivi e, in particolare, per il tifoso giallorosso.

Deve, innanzitutto, premettersi che l’operazione nel suo complesso è una operazione finanziaria estero su estero: infatti il Venditore è la AS Roma SPV LLC, con sede in Delaware e l’acquirente ( Offerente) e il nuovo veicolo societario (SPV) Romulus and Remus Imvestments Inc, con sede in Delaware.

Come ormai tutti sanno , attualmente il capitale sociale della AS Roma è detenuto da una società veicolo (SPV) Neep Roma Holding spa ( 83,3%)- di seguito NEEP- e da un soggetto estero , AS Roma SPV LLC (3,3%) che, a sua volta, detiene il 100% della controllante italiana della AS Roma spa , la NEEP (cfr. in allegato la schematizzazione azionaria).

Il nuovo assetto societario, scaturente dall’acquisto del Gruppo AS Roma, vede quale protagonista sempre una società veicolo, insediata nel noto paradiso fiscale USA, il Delaware, la Romulus and Remus InvestementsLLC, costituita il 26 febbraio 2020.

La Società ha un capitale sociale di € 215.000.000, posseduto, direttamente, per il 99 % da Thomas FDan Friedkin e per il residuo 1% da una holding ( sempre con sede in Delaware), Quantum Investments Inc, a sua volta controllata al 100% da Thomas Dan Friedkin.

Una catena partecipativa e di controllo, come si vede, facente riferimento direttamente all’imprenditore americano.

Come, peraltro, si può dedurre, l’acquisto era già stato definito nel febbraio 2020, con un primo atto formale, la costituzione del veicolo societario Romulus and Remus Investments Inc.

In termini quantitativi l’offerta di acquisto del pacchetto azionario AS Roma spa (e delle società del Gruppo) si struttura in due parti:

Acquisto del pacchetto di maggioranza (83,3%) detenuto direttamente da NEEP ed acquisto del pacchetto di minoranza (3,3%) posseduto dalla AS Roma SPV LLC(controllante della NEEP), con sede in Delaware. In totale la partecipazione che viene acquistata dal Gruppo Friedkin è pari all’86,6% .

Il prezzo di cessione è definito in € 71.900.980 così ripartito:

< > Valore delle quattro partecipazioni detenute direttamente dalla AS Roma SPV LLC per € 63.414.047 ( e cioè il 3,3% nella As Roma spa, il 100% nella Neep Roma Holding spa, il 100% nella ASR Soccer LP srl, il 100% nella ASR Retail TDV spa) ;

< >Valore delle sette partecipazioni detenute dalla NEEP ( come sopra precisato interamente posseduta dal Venditore) in altre società del Gruppo pari a € 8.486.933 ( 100% nella ASR Media and sponsorship spa, il 100% nella Roma Studio srl , ilo 99,98 % nella Soccer SAS di Brand Management srl ( il residuo come evidenziato prima è della ASR Soccer LP srl),il 100% nella Stadio TDV srl, il 100 % nella AS Roma Real Estate srl, il 100% nella TDV Real Estate srl).

< > In aggiunta il Gruppo Friedkin acquista i finanziamenti dei vecchi soci per un totale di € 127.099.020, erogati nel tempo in favore della NEEP per € 111.079.520, oltre ad analoghi finanziamenti erogati dalla stessa NEEP in favore della controllata Stadio TdV spa pari a € 16.019.500.Regolamento Emittenti – Consob –Maggio 2020: artt. 2, 37, 37 bis, 40, 40 bis; Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF) : artt. 101 bis, 102,106,108,111.Comunicato AS Roma spa 26 luglio 2019 “Offerta privata a investitori istituzionali di obbligazioni non convertibili denominate in Euro da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship spa.”