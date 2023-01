Funerali di Pelè, bufera sul selfie di Infantino: "Chiesto dagli ex Santos"

Selife accanto alla salma di Pelè, Infantino: "Un equivoco, informatevi meglio"

Gianni Infantino, presidente della Fifa, è letteralmente travolto dalle polemiche sul suo comportamento durante il funerale di Pelè, allo stadio del Santos. Un tweet del giornalista svizzero Arnaud Bédat lo ha immortalato mentre si faceva un selfie, accanto alla salma del leggendario numero 10 brasiliano, celebrato dalla squadra alla quale aveva dedicato tutti i suoi anni migliori.

Un atteggiamento giudicato irrispettoso, ma spiegato così dallo stesso Infantino: “Se essere d’aiuto a un compagno di squadra di Pelé provoca critich,e sono felice di prenderle. Ho avuto il privilegio di partecipare al bellissimo omaggio a Pelé che si è svolto a Vila Belmiro, a Santos. Sono costernato dopo essere stato informato che apparentemente sono stato criticato da alcune persone per aver scattato un selfie e delle foto durante la cerimonia di ieri”.

“I compagni di squadra di Pelé hanno chiesto di fare un selfie di tutti noi insieme ma non sapevano come farlo. Allora, per essere d’aiuto, ho preso il telefono di uno di loro e ho scattato la foto di tutti noi”.

“Ho così tanto rispetto e ammirazione per Pelé e per quella cerimonia di ieri che non farei mai nulla che sia irrispettoso in alcun modo. Spero che chi ha pubblicato o detto cose senza sapere e senza cercare informazioni possa avere la decenza e il coraggio di ammettere di aver sbagliato e di correggere quanto ha detto".