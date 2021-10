Gattuso torna in serie A? La voce clamorosa sulla panchina...

Genoa, Ballardini in bilico: contatti con Gattuso

Gennaro Gattuso prossimo allenatore del Genoa? Contatti ma con fumata nera. La stagione della squadra ligura è partita male con una sola vittoria in cinque partite di serie A e la panchina di Davide Ballardini già scotta: domenica contro il Sassuolo di Dionisi urge un rilancio del Grifone.

Altrimenti la sua situazione potrebbe complicarsi. E secondo quanto riporta Calciomercato.com ​la 777 Partners, "nuova proprietà rossoblu, sta già pensando al futuro: nei giorni scorsi ha contattato Gennaro Gattuso". Attenzione però: sempre stando a queste indiscrezioni "l'ex allenatore di Milan e Napoli ha ascoltato, ringraziato, ma ha scelto di non approfondire, di non iniziare una trattativa. Nei suoi piani, almeno per il momento, non c'è il Genoa".