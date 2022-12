Georgina Rodriguez risponde a fake news e hater. Cristiano Ronaldo d'Arabia

Cristiano Ronaldo-Al Nassr accordo ai dettagli

Mentre la trattativa tra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr allenato da Rudi Garcia sembra ai dettagli (200 milioni di euro a stagione, e un futuro da ambasciatore fino al 2030 per la promozione dei Mondiali 2020 con stipendio - secondo Marca - ancora superiore), Georgina Rodriguez nei giorni scorsi si è raccontata in una lunga intervista per Elle Spagna.

Georgina Rodriguez smonta le fake news su lei e la famiglia di Ronaldo

La compagna di CR7 ha ammesso che il 2022 è stato l'anno più complicato della sua vita. Ma Georgina Rodriguez si è levata anche qualche sassolino dalla scarpe. In primis sulle fake news che vengono raccontate suo conto. "Se oggi cerchi il mio nome su Google, si scopre che sono in lite con la famiglia di Cristiano, che ho una sorella che mi chiede soldi e che non so cosa sia successo con Rosalía. La mia vita è molto più semplice di tutto questo: non mi piacciono i conflitti, non litigo mai con nessuno... ma la cosa peggiore è che tutte quelle informazioni sono una bugia".

Georgina Rodriguez sulle hater donne

Georgina Rodriguez, che su Instagram è influencer di successo con i suoi 42,5 milioni di folower, ha anche parlato del tema degli hater. "Ho capito che siamo noi donne le più critiche con noi stesse. Ci piace gridare che siamo campionesse della causa, ma se entri nel mio Instagram, il 95% delle critiche che ricevo ad ogni passo che faccio viene dalle donne. A volte chiediamo diritti che noi stesse non rispettiamo. Mi sembra che abbiamo ancora molto da fare in questo senso".

Georgina Rodriguez: non mi interessa se ho qualche chilo in più perché la felicità non pesa

La compagna di Cristiano Ronaldo ha anche toccato il tema della bellezza: “Mi prendo cura di me perché voglio vivere tanti anni, perché voglio vedere crescere i miei figli, perché voglio continuare a godermi la vita. E non mi interessa se ho qualche chilo in più perché la felicità non pesa né dà fastidio”.

Georgina Rodriguez e l'amore con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e l'amore con CR7: "Ci siamo innamorati a prima vista, quando l'ho visto per la prima volta ho sentito che il tempo si era fermato. Non ho mai visto un uomo così bello, così attento... È l'uomo più bello che i miei occhi abbiano mai visto. E sì, sono la fidanzata del miglior calciatore del mondo, ma non è necessario che le persone – e molte di loro donne – lo usino in modo dispregiativo. Chiaramente il mio rapporto con lui mi ha permesso di realizzare molti dei miei sogni, ma ho sempre messo la stessa passione in tutto quello che ho fatto".