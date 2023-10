Gerry Cardinale show: "Forza Milan" davanti a Joe Biden. E cita Ibrahimovic

Mister Milan, Gerry Cardinale premiato a New York

Gerry Cardinale ha ricevuto a Washington un importante riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975, che promuove la cultura e il patrimonio italiano e che sostiene programmi educativi e formativi per i giovani. Al proprietario del Milan è stato consegnato il "Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza", da Jimmy Pitaro, presidente di Espn. «Il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia esemplificano i valori che celebriamo nella comunità italoamericana», le motivazioni del premio. Cardinale è stato premiato alla presenza del presidente americano Joe Biden, della First Lady Jill Biden e del presidente della Formula Uno Stefano Domenicali.





Gerry Cardinale, "In piazza Duomo con lo scudetto del Milan mi sentivo a casa"

"Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un'esperienza unica - le parole di Gerry Cardinale -. Pochi giorni prima della conquista dello Scudetto, avevamo concordato li termini per l’acquisizione del Milan da parte di RedBird, ma abbiamo tenuto in sospeso l’annuncio dell’accordo fino a dopo la partita, per non distrarre la squadra né i tifosi. Ma mentre stavo lì in piazza del Duomo tra gli euforici milanisti, mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, a 40 anni prima, e alla stessa sensazione che in qualche modo questa fosse casa mia".

Gerry Cardinale cita Ibrahimovic. E "forza Milan" davanti a Joe Biden

"C'è un vecchio detto secondo cui sei bravo tanto quanto le persone che hai intorno o come ha detto di recente Ibrahimovic, 'l'individuo viene con il collettivo, e se il collettivo fa bene, allora il singolo farà bene'", ha sottolineato mister RedBird.

Cardinale ha chiuso il suo discorso con "Forza Milan", proprio davanti a Joe Biden.

Gerry Cardinale saluta i membri del Milan Club New York City. "C'è solo un presidente"

A Washington erano presenti alcuni tifosi dell'AC Milan Club New York City che hanno accolto Gerry Cardinale intonando "C'è solo un presidente" e donandogli una maglietta del Milan Club newyorkese.