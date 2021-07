Giorgia Rossi, addio Mediaset. Dazn a due punte con lei e Diletta Leotta

Giorgia Rossi ha dato l'addio a Mediaset dopo otto anni. Prossima fermata? Manca l'ufficialità, ma le voci di queste ultime settimane la danno a Dazn.

Dazn, non solo Serie A: Europa League e Conference League

Sarà dunque una squadra a due punte con Giorgia Rossi che raggiunge Diletta Leotta (giornalista, conduttrice e stella della piattaforma sin da quando è sbarcata in Italia nel 2018) per raccontare la prossima serie A, che la piattaforma in streaming trasmetterà con 7 partite a giornata in esclusiva e 3 in co-esclusiva (con Sky) - e per cui ha lanciato la promozione attivabile da primo al 28 luglio per gli abbonati (19,99 euro al mese, anziché 29,99 euro al mese con i primi due mesi offerti dalla stessa Dazn. Tra l'altro l'app in queste ore si è anche assicurata l'Europa League e la Conference League sino al 2024, che si vanno ad aggiungere a Liga spagnola, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS americana.

Giorgia Rossi saluta: "Ciao Mediaset, è stato bellissimo"

Sta dunque per iniziare una nuova avventura per Giorgia Rossi. "Si chiude oggi la mia esperienza", ha scritto la giornalista sportiva sui social parlando del suo addio a Mediaset (che nelle scorse ore ha visto anche i saluti di Alessia Marcuzzi dopo venticinque anni). "Parlo di “esperienza” perché questo è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure 30 anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere".

"Con Mediaset invece la scintilla è scattata subito. E mi fa sorridere oggi pensare a quella ragazzina non tanto sicura di sé che è riuscita a coronare i suoi sogni: in un’azienda così importante e prestigiosa ho potuto raccontare un Mondiale, la Champions League e tante storie di sport impossibili da dimenticare. Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’Editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici, il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuna mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo”, conclude Giorgia Rossi.