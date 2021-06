Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni: “Non riesco più a..."

ALESSIA MARCUZZI LASCIA MEDIASET DOPO 25 ANNI: "GRANDE SOFFERENZA MA NON MI IMMAGINO PIU' NEI PROGRAMMI CHE MI PROPONGONO"

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice in un post sui social. "Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta - scrive - dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni".

"La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratelo, Isola dei Famosi, Temptation Island) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare", continua la Marcuzzi. "Credo però che questa pandemia - aggiunge - oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono", conclude.

ALESSIA MARCUZZI-MEDIASET, STORIA FINITA: TANTI COMMENTI DAI COLLEGHI VIP: "MANCHERAI A TUTTI"

La notizia, data attraverso il suo profilo Instagram, ha spiazzato molti. Colleghi e amici hanno commentato sotto il post della Marcuzzi esprimendo il proprio affetto. Sandra Milo scrive: “Rispetto la tua scelta ma sono sicura che mancherai a tutti. Spero di rivederti presto, ovunque tu voglia, riempire il video col tuo bel sorriso”. Filippo Bisciglia, concorrente storico del Grande Fratello commenta: “Sei una persona meravigliosa, sei stata la prima a pronunciare il mio nome in Tv (2006 GF ) Auguri per tutto… ti meriti tutto ciò che pensi possa renderti felice…”. Mara Venier con poche parole ma significative esprime vicinanza alla Marcuzzi: “Sempre con te amore”. La collega e amica Rita Dalla Chiesa: “Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te. Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene”. Stefania Orlando scrive: “La tua vita e la tua serenità devono venire prima di tutto, è giusto dare la priorità a ciò di cui hai bisogno”. Un messaggio d’affetto arriva anche da Simona Ventura: “In bocca al lupo Alessia”.

Alessia Marcuzzi nella prima puntata di Colpo di fulmine del 1995

Alessia Marcuzzi intervistata a Che tempo che fa