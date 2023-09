Giorgia Rossi, curve da sogno: serie A ferma e lei fa 'gol' in bikini. Foto

Giorgia Rossi, curve da sogno: serie A ferma e la giornalista di Dazn fa 'gol' in spiaggia

La pausa del campionato per le nazionali offre una buona occasione di fuga dalla città per Giorgia Rossi. La bellissima giornalista sportiva di Dazn (e di Radio Tv serie A) fa un salto al mare. "Ci son cascata di nuovo", scrive su Instagram a corredo di un post che incanta i suoi followers (superata quota 500 milioni).

Il selfie in bikini vale un euro-gol social per Giorgia Rossi, che poi aggiunge un video con i piedi in acqua e uno scatto in cui sembra pronta per una partita a calcio in spiaggia.

"La donna più bella d'italia a mani basse", le scrive un fan. Piovono i like per Giorgia Rossi, ma il relax sta per finire: la prossima settimana tornerà la serie A con un turno al cardiopalma che vede due super big match: il derby Inter-Milan e la super sfida Juventus-Lazio (i campioni d'Italia del Napoli invece sono attesi a Marassi nella casa del Genoa).

