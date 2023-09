Alcaraz tra Djokovic e... il gossip con la sexy tennista Lola Maradel

Alcaraz e Djokovic, tra Us Open e volata nel ranking Atp: Novak sorpasserà Carlos

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic proseguono la loro caccia allo Us Open 2023, magari con una finale-rivincita dell'ultimo Wimbledon (vinta dal giovane fuoriclasse spagnolo) o del recentissimo Master 1000 di Cincinnati (conquistato da Djoker). Con Rafa Nadal fermo ai box per tutto l'anno, ormai è questa la grande rivalità del tennis mondiale (la speranza italiana è che nel medio periodo Jannik Sinner - eliminato da Alexander Zverev agli ottavi nello Slam di New York, ora avversario di Alcaraz ai quarti - diventi stabilmente il terzo incomodo o anche qualcosa di più...).

Intanto la certezza è che dalla prossima settimana Djokovic - comunque finisca il torneo (dove ha già raggiunto le semifinali: affronterà il giovane americano Ben Shelton) tornerà numero 1 al mondo nel ranking Atp visto che lo scorso anno non potè partecipare allo Us Open (dove vinse Alcaraz) e tutti i punti che sta incamerando sono buoni per crescere nel punteggio (salirà tra quota 10995 e 11795, mentre Carlos non può andare oltre la conferma dei 9815 con cui ha iniziato lo Us Open).

Ma la vittoria di questo Us Open pesa più di qualsiasi classifica mondiale nel cuore di Djokovic, Alcaraz e degli eventuali outsider (da Medvedev a Rublev).

Alcaraz e Lola Maradel, flirt? Gossip spagnolo

Intanto quest'estate Alcaraz è stato anche al centro dei gossip in Spagna: nel programma di Telecinco Socialité si è parlato di una love story con la 21enne influencer e tennista francese Lola Maradel (gioca nel circuito Itf, il suo ranking è attorno all'800esima posizione mondiale). Secondo il racconto del programma spagnolo i due si sarebbero conosciuti attraverso i social media a giugno. “Stanno parlando da un po', il torneo a Nizza è stata la prima occasione in cui si sono visti dal vivo. Per questo Alcaraz ha deciso di andare a Nizza anziché riposare dopo Wimbledon” il gossip di Telecinco. Una voce nata a fine luglio che sin qui non ha trovato riscontro, Carlos è molto riservato e non parla spesso della sua vita personale (salvo quando a Vogue raccontò lo scorso febbraio di essere "single da 18 mesi"). E soprattutto, nella testa di Alcaraz in questi giorni c'è una sola cosa: cercare il bis allo Us Open.

