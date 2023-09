Maria Guardiola, la figlia di Pep: influencer-modella sexy ed elegante. FOTO

Maria Guardiola, la figlia di Pep: influencer-modella sexy ed elegante

La figlia maggiore di Pep Guardiola? Si chiama Maria e ha stregato i suoi fans: la 21enne modella e influencer conquista Instagram (i follower crescono velocemente e vede avvicinarsi quota 750mila) a suon di scatti di classe che mettono in risalto la sua eleganza, ma anche bellezza e sensualità.

Intanto papà Pep, dopo aver archiviato una stagione incredibile con il Triplete del suo Manchester City (coronato dalla vittoria in finale di Champions League contro l'Inter), ha iniziato la stagione partendo subito in quarta, calando un poker di vittorie consecutive in Premier League che proiettano i Citizen in testa a punteggio pieno - davanti a Tottenham, Liverpool, West Ham e Arsenal (a quota 10). Senza dimenticare la conquista della Supercoppa Europea contro il Siviglia (ai rigori dopo l'1-1 nei 120 minuti). Unica nota stonata la sconfitta, sempre dal dischetto, nel Community Shield che apre la stagione inglese, contro l'Arsenal (anche in quel caso 1-1 prima della sentenza dagli 11 metri).

E in queste ore il Daily Mail lancia un'indiscrezione clamorosa sul futuro di Guardiola: potrebbe diventare il prossimo ct dell'Inghilterra la prosssima estate dopo gli Europei 2024. L'attuale commissario tecnico, Gareth Southgate è sotto esame e, se non dovesse fare bene nella rassegna continentale di giugno-luglio, la FA a maggior ragione valuterebbe di cambiare in vista del biennio che porterà ai Mondiali 2026 in America (Usa, Canada e anche Messico ospiteranno i match della World Cup). Prima dei Mondiali 2022, Eddie Howe, Graham Potter e Mauricio Pochettino furono accostati alla nazionale dei Tre Leoni, ma poi i quarti di finale raggiunti in Qatar convinsero la Federazione a rinnovare la fiducia a Southgate. Ora però ecco lo spettro di Guardiola (già corteggiato nel recente passato dal Brasile, prima della nomina di Carlo Ancelotti), che dopo 8 anni alla guida del Manchester City (arrivò nel 2016) potrebbe essere tentato da una nuova avventura.