Jovic-Milan, tifosi rossoneri pazzi della sexy compagna Sofija Milosevic

Jovic, tifosi del Milan pazzi della sexy compagna Sofija Milosevic

Luka Jovic è arrivato al Milan nelle ultime ore di mercato come vice-Giroud: l'ex attaccante della Fiorentina (50 presenze e 13 gol lo scorso anno con la maglia viola) sarà chiamato a mostrare quelle doti che incantarono il Real Madrid (i blancos lo pagarono 65 milioni all'Eintracht Francoforte nell'estate 2019 dopo una stagione super con 27 reti tra Bundesliga ed Europa League). Sul talento del ragazzo sono in molti a scommettere e questa stagione sarà fondamentale per il 25enne serbo: dovesse esplodere il club rossonero si convincerebbe a fine stagione a far valere l'opzione per il rinnovo triennale del suo contratto.

Aspettando Luka Jovic sul campo, i tifosi del Milan nel frattempo si sono innamorati della sua bellissima compagna (con cui ha due figli): Sofija Milosevic (ex fidanzata in passato di Adem Ljajic, attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Torino) è modella, influencer con 600.000 follower su Instagram e creatrice di una linea personale di abbigliamento.

