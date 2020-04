Giuseppe Gazzoni Frascara è morto: Bologna e il calcio italiano in lutto

È scomparso all'età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna, club da lui guidato dal giugno 1993 al settembre 2005. A darne notizia la società felsinea.

Calcio: addio a Gazzoni Frascara, presidente della rinascita del Bologna

"Tutto il Bologna Fc 1909 -si legge sul sito ufficiale del Bologna - partecipa al dolore della famiglia ricordando commosso il Presidente GAZZONI, entrato a pieno titolo nella storia ultracentenaria del nostro Club, che ha contribuito in modo determinante con il suo operato a far tornare importante nello scenario nazionale". Protagonista dell'operazione di salvataggio con cui acquistò il Bologna dopo l'onta del fallimento, GAZZONI ha ricostruito società e squadra, riconquistando in breve tempo la massima serie (vittorie dei campionati 1994-95 in C1 e 1995-96 in B) e portando i rossoblù alla ribalta del calcio italiano. Gli acquisti di autentici fuoriclasse come Baggio e Signori, la vittoria della Coppa Intertoto nell'agosto 1998 - un titolo in bacheca mancava dal '74 -, le ritrovate partecipazioni europee con la memorabile cavalcata della squadra di Mazzone fino alla semifinale Uefa di 21 anni fa: GAZZONI ha riportato a Bologna entusiasmo e grandi giocatori, da Pagliuca ad Andersson, da Kolyvanov a Cruz, e tanti altri poi rimasti nel cuore degli appassionati, con Ulivieri, Mazzone e Guidolin come principali timonieri in panchina. Nell'autunno 2001 ha ceduto la Presidenza a Renato Cipollini, rimanendo proprietario del club per altri 4 anni prima di passare la mano ad Alfredo Cazzola. Investito del ruolo di Presidente Onorario sotto la gestione di Joey Saputo, ha sempre spiccato per saggezza e stile nel panorama del calcio italiano".