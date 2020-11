F1 Bahrain, paura Grosjean: vettura prende fuoco e si spezza al via

Prima la grande paura e poi il sollievo. Durante le prime battute del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain, la Haas di Romain Grosjean e' stata protagonista di un incredibile incidente e per lunghi attimi si e' pensato al peggio. In uscita dalla terza curva la monoposto del pilota franco-svizzero ha toccato l'Alpha Tauri di Dani Kvyat, un impatto che lo ha portato ad uscire di pista, andare in testa coda e a schiantarsi frontalmente contro le protezioni. L'immagine della vettura, incendiata e spezzata in due, ha fatto trattenere il fiato a tutti gli appassionati delle quattro ruote che hanno pensato subito di aver assistito a una nuova tragedia.



"Vederlo e' stato spaventoso, ma siamo contenti di vedere Romain uscire dalla Medical Car", ha scritto poco dopo il suo team su Twitter confermando come il pilota sia uscito quasi totalmente illeso da quella che e' apparsa come una scena da film. "E' rimasto cosciente con alcune bruciature alle mani e alla caviglie", ha aggiunto il team. Grosjean e' stato accolto dall'applauso degli altri piloti nel momento in cui e' riuscito a uscire dalla sua vettura con le sue gambe sfruttando un 'passaggio' della safety car.

Le immagini hanno poi mostrato i commissari di pista impegnati a riparare il guardrail, totalmente sfondato e deformato, a causa della forte velocita' a cui e' avvenuto l'impatto. Grosjean verra' ora portato in ospedale per i necessari controlli di rito volti a escludere eventuali altre complicazioni. La gara e' stata sospesa e ora si e' in attesa delle necessarie riparazioni per permettere una ripresa in sicurezza.