Hauge e Jovic, occasioni di mercato per il Milan senza Ibrahimovic e Rebic

Hauge-Milan e Jovic-Milan, occasioni di mercato per i rossoneri senza Ibrahimovic e Rebic

Il Milan vince ancora ma perde i pezzi. La squadra di Stefano Pioli ha preso i 3 punti anche a Crotone (dopo quelli col Bologna) e si avvicina ai playoff di Europa League sul campo del Rio Ave (avendo battuto Shamrock Rovers e Bodo Glimt nei primi due turni), ma ci arriva incerottatissima (e così sarà anche con lo Spezia nel prossimo match di serie A prima della sosta). Davanti è fermo Zlatan Ibrahimovic per il Covid-19 (i milanisti incrociano le dita e sperano che arrivi il doppio tampone negativo il più presto possibile) e ora anche Ante Rebic: l'attaccante croato ha una lussazione al gomito e la speranza dello staff medico rossonero è di recuperarlo per il derby del 17 ottobre (in EL sarebbe stato comunque squalificato). Fatti due conti Pioli avrà a disposizione solo il 19enne Lorenzo Colombo e Rafael Leao (tornato in campo dopo quasi due mesi e senza ovviamente i 90 minuti nelle gambe). Il Milan esclude interventi sul mercato nel reparto e in particolare l'arrivo di un vice-Ibrahimovic. Resta però caldissima la pista che porta all'attaccante esterno Jenns Petter Hauge, 21enne talento del Bodo Glimt che ha incantato tutti a San Siro. "So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un'opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio", ha detto il calciatore norvegese. "L'offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me". Il Milan ha messo sul piatto 4 milioni di euro bonus compresi, i norvegesi vorrebbero 6 milioni. Distanza che non sembra incolmabile. C'è però anche da convincere giocatore e club a lasciar partire Hauge subito (campionato in corso, il Bodo sta dominando la stagione) e non a gennaio. Il vice-Ibrahimovic potrebbe tornare d'attualità nelle ultime ore di calciomercato, soprattutto se il Milan si qualificasse in Europa League: secondo As, Luka Jovic potrebbe essere lasciato partire in prestito dal Real Madrid. Il Milan osserva la stuazione, come Napoli, Monaco e Eintracht Francoforte.

Luka Jovic (Lapresse)



Fofana-Milan e Nastasic-Milan, il colpo di mercato in difesa

Milan che deve anche superare l'emergenza difesa: Musacchio è out (sta recuperando la condizione dopo l'intervento), Duarte positivo al Covid-19, mentre dovrebbe tornare tra Spezia e Inter capitan Alessio Romagnoli. Al momento il reparto offensivo è stato tenuto su da Kjaer (prestazioni super) e dal giovane Gabbia (che ha fatto abbastanza bene). Il club rossonero però cerca un centrale di livello, che possa fare il titolare. Crollano le azioni di Milenkovic (la Fiorentina lo considera quasi incedibile e non ascolta offerte sotto i 40 milioni), restano alte quelle del sogno Wesley Fofana. Il Saint Etienne chiede almeno 25 milioni per il 19enne (a dicembre ne farà venti). Se dovesse concretizzarsi la cessione di Paquetà al Lione l'affare sarebbe più semplice. L'alternativa a Fofana più di Rudiger (stipendio alto e interesse del West Ham), è il 27enne Nastasic, difensore dello Schalke 04: il Milan ha un accordo di massima con Fali Ramadani e il club tedesco potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto.