Higuain, gol capolavoro su punizione del Pipita con l'Inter Miami. Video

Higuain, gol capolavoro su punizione del Pipita con l'Inter Miami di Beckham

Gonzalo Higuain decisivo con la maglia dell'Inter Miami nella vittoria per 2-1 in casa dei New York Red Bulls, l'attaccante argentino ex Juventus alla sua terza partita in Mls con la squadra di proprietà di David Beckham ha segnato il gol vittoria all'81'.

La squadra di casa era passata in vantaggio al 2' con Fernandez, al 55' il pari dell'argentino Pellegrini. Sul finale di partita la rete su punizione del 'Pipita' che regala un successo all'Inter Miami dopo 3 ko consecutivi. In campo per tutti i 90' anche l'ex compagno di squadra in bianconero di Higuain, Blaise Matuidi.

