Higuain si ritira dal calcio: Pipita, le lacrime fanno il giro del mondo VIDEO

Higuain si ritira dal calcio. Le lacrime d'addio del Pipita

Gonzalo Higuain si è ritirato. Addio al calcio per il Pipita che non riesce a trattenere le lacrime al termine del match che segna la sua ultima partita. Finisce 3-0 per il New York City ( trascinati dall'ex atalantino Maxi Moralez) che elimina l'Inter Miami dai playoff della lega a stelle e strisce. Higuain lascia il calcio dopo settecento partite coi club e sono quasi ottocento contando anche la nazionale argentina: 366 gol segnati in una carriera strepitosa, trascorsa con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Miami.

Higuain si ritira dal calcio. "Sento un dolore nell'anima"

Higuain ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare il calcio: "Questa decisione è stata presa negli ultimi 3-4 mesi, l'ho comunicato al club e abbiamo trovato un accordo. Quando sono venuto qui, l'ho fatto col piacere di giocare a calcio. Infatti smetto in uno dei momenti migliori della mia carriera, quest'anno mi sono divertito moltissimo - le parole del Pipita ai giornalisti dopo la partita - Sento un dolore nell'anima, ma è ora di una nuova esperienza e di godermi la famiglia. Ho sempre sognato di chiudere la carriera così, ho trovato un gruppo fantastico e voglio ringraziarli per avermi fatto tornare la voglia di giocare, non avrei mai pensato di trovare tutto questo in Mls. È la decisione più difficile per un calciatore, ma preferisco ritirarmi a questo punto della mia carriera. Ora sono concentrato al cento per cento sulle partite che restano. Aver giocato nove anni con l'Argentina e aver partecipato a tre Mondiali è stata la cosa più bella. Ho solo parole di gratitudine per quello che ho ricevuto"



Higuain si ritira dal calcio. Napoli: "Buena suerte Pipita"

Tanti i messaggi social per il 34enne attaccante, in primis è arrivato quello del Napoli, "Grazie per le emozioni vissute assieme", pubblicando un video con i migliori gol di Higuain (91 in 146 partite) in maglia azzurra, culminati con la magia da record al Frosinone. "Buena suerte, Pipita!".

Higuain lascia il calcio dopo settecento partite coi club e sono quasi ottocento contando anche la nazionale argentina: 366 gol segnati in una carriera strepitosa, trascorsa con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Miami.