"Ho combattuto con Khelif. Poteva farlo anche Carini": chi è la pugile e modella Miriam Tommasone

Carini-Khelif, la pugile Tommasone: “Angela si è fatta suggestionare troppo da tante dicerie. Poteva farcela”

Nei 51 incontri disputati nel corso della sua carriera, Imane Khelif già altre due volte ha incontrato una pugile italiana. L’ultima ad averla affrontata sul ring è stata la napoletana Miriam Tommasone, non ancora ventenne a Sofia il 22 febbraio 2022, uscendone sconfitta ai punti ma restando sempre in piedi e combattendo fino al quinto round.

“Angela Carini si è fatta suggestionare purtroppo da tante dicerie. Ma poteva farcela”, racconta Tommasone a Open. “Sì, ho combattuto contro Imane. Come si può vedere i cazzotti erano pesanti e la sua forza era diversa. Sto laureandomi in infermieristica e so bene che ci sono caratteristiche anche cromosomiche negli esami di Khelif che sono identiche a quelle degli uomini. Io non so, ma posso assicurarle che non mi ha fatto paura allora. Ho combattuto fino alla fine e se dovessi ricombatterci lo farei subito ad occhi nudi. Due gambe le ho io e due ne ha lei. Ho due braccia e due ne ha lei. Non ho paura, e sono davvero convinta, anzi sono certa che anche la mia amica Angela poteva farcela”.

Sul ring e sulle passerelle: le due vite di Miriam, che non si risparmia su TikTok

Tommasone fa per hobby anche la modella e l’influencer su TikTok, e ha sfilato e gareggiato anche per miss Italia in Campania pochi mesi dopo avere scambiato pugni con Imane e non sembrava affatto averne risentito. È la dimostrazione vivente che su quel ring si poteva resistere, anche se sarebbe stato difficile prevalere.