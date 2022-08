I benefici dello yoga: come può migliorare la nostra salute

Perché fare yoga: i benefici, le tipologie e tutti i consigli per chi vuole approcciarsi a questa disciplina

Lo yoga è una pratica antica con benefici moderni, adatta a tutti. Nonostante le comuni convinzioni, non è soltanto un allenamento fisico, ma anche una disciplina mentale e spirituale. Qualunque persona può fare yoga, indipendentemente dall'età, dalla flessibilità o dalla forza. Si tratta di un buon modo per migliorare la propria salute in generale, ma anche per avere molti benefici a livello mentale, tra cui la liberazione dallo stress e l'aumento della concentrazione e della focalizzazione.

I benefici dello yoga

Come abbiamo potuto anticipare, questa disciplina aiuta sia dal lato fisico che dal punto di vista mentale e spirituale. Per quanto riguarda il benessere del nostro corpo, lo yoga può aiutare a migliorare la nostra flessibilità, la forza e l'equilibrio, con effetti benefici anche sulla circolazione del nostro sangue. Può inoltre essere utile per imparare a controllare il nostro respiro.

Dal punto di vista mentale e spirituale, può persino aiutare a migliorare il nostro umore e il nostro modo di pensare e di affrontare le questioni della vita. Insomma, se hai voglia di star meglio in tutti i sensi, considera di aggiungere qualche minuto dedicato allo yoga nella tua routine giornaliera.

Consigli per i principianti: come iniziare a fare yoga

Esistono vari stili e tipologie di yoga, adatte a tutti, sia ai principianti che agli esperti. Mentre ti avvicini a questa disciplina, ricorda sempre di ascoltare il tuo corpo e di rispettare i suoi limiti. Consulta un dottore prima di iniziare un nuovo programma di esercizi e cerca di non andare oltre le tue capacità.

Ecco alcuni consigli basici per cominciare:

trova un luogo confortevole in cui fare pratica;

in cui fare pratica; indossa abiti comodi e larghi;

e larghi; inizia lentamente, ascoltando e assecondando i ritmi del tuo corpo;

non forzarti in pose che non sei pronto a fare;

in pose che non sei pronto a fare; usa un tappetino per proteggere le tue ginocchia e le articolazioni;

per proteggere le tue ginocchia e le articolazioni; mantieni il corpo idratato bevendo acqua o bevande idratanti;

acqua o bevande idratanti; respira profondamente e rilassati, sorridi e divertiti.

Tipi diversi di yoga: quale scegliere

Ci sono diversi tipi di yoga. Chi non conosce questa pratica può pensare che tutti gli stili si basino semplicemente sullo stretching e la respirazione, ma ovviamente non è vero. Per esempio, alcuni tipi sono più incentrati sulla meditazione e sul relax, mentre altri più sulla flessibilità e la forza. Altri ancora sono più incentrati sulla spiritualità religiosa. Per questo motivo, devi scegliere il tipo di yoga che si adatta meglio alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Una volta scelto il tuo stile, dovrai valutare a quale scuola rivolgerti. A seconda di dove abiti potresti avere a disposizione una vasta gamma di scuole, ognuna con un approccio diverso all'insegnamento. Ecco alcuni fattori da considerare per effettuare la giusta scelta.

Per prima cosa, devi capire se la scuola che hai scelto offre lezioni dello stile che ti interessa. Se vuoi apprendere lo yoga hatha, per esempio, devi cercare una scuola che sia specializzata in questo.

Poi, valuta anche l'insegnamento della scuola. È importante trovarne che coincida con le proprie convinzioni e valori. Osserva quindi l'esperienza dei docenti e il certificato della scuola. Devi essere sicuro che sia affidabile e abbia una buona reputazione.

E infine c'è ovviamente il discorso relativo alla location, e anche al costo. Le scuole di yoga variano per il prezzo, quindi è importante trovare quella più adatta alle tue tasche e che ti faccia sentire maggiormente a tuo agio anche per quanto riguarda le sale e la posizione.