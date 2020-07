Ibrahimovic e Pioli, i tifosi del Milan chiedono la loro conferma

Ibrahimovic e Pioli, i tifosi del Milan vogliono la loro conferma

Prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna, Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic si sono incontrati, a bordo campo, e si sono salutati con un lungo, commovente abbraccio.

Un momento toccante, applaudito, virtualmente, da tutti i tifosi rossoblù e rossoneri, che ha confermato la grande amicizia tra il tecnico e l’attaccante.

Il tecnico serbo aveva celebrato i suoi rapporti con il ‘gigante di Malmoe' (100 partite con il Milan), raccontando un aneddoto: "Io e Ibra arrivammo quasi alle mani, quando era alla Juventus. Poi abbiamo fatto amicizia, quando arrivò all'Inter: è svedese, sì, ma i suoi genitori sono slavi, come me, e tra noi c'è grande rispetto reciproco". E ha concluso la sua conferenza- stampa, con una battuta sarcastica: "Spero che abbia rispetto e pietà di un povero malato, convalescente, come me. Speriamo sia meno cattivo del solito".

È finita 5-1 per lo squadrone rossonero, eccellente la partita di Ibra che, dopo l’arrabbiatura per la sostituzione, ha detto : “È stato un grande onore aver raggiunto le 100 partite con il Milan, spero di giocarne altrettante.”

Salvini, Letta, “pelaton” Galliani e tutti i tifosi milanisti sperano in un rinnovo del suo contrattone con Ivan Gazidis e con la proprietà rossonera e nella conferma di Stefano Pioli, ex Inter.